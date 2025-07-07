ΗΠΑ: «Όχι πια τρομοκράτες» οι τζιχαντιστές του αλ Σάρα παρά την αντίδραση του Ισραήλ

Δεν θεωρούνται πια τρομοκράτες οι τζιχαντιστές του Αχμέντ αλ Σάρα παρά την αντίδραση του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό της oργάνωσης Μέτωπο Υποστήριξης (Jabhat al-Nusra), ως τρομοκρατικής, σύμφωνα με υπόμνημα που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα.

Η Hayat Tahrir al-Sham, ή HTS, ήταν προηγουμένως το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, γνωστή προηγουμένως ως Μέτωπο Αλ Νούσρα. Το υπόμνημα, με ημερομηνία 23 Ιουνίου από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα δημοσιευθεί επισήμως την Τρίτη.

Από το 2021 έως το 2024, η HTS ήταν η πιο ισχυρή στρατιωτική παράταξη στη συριακή αντιπολίτευση. Η οργάνωση χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική ομάδα ως Μέτωπο Αλ Νούσρα με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο.

