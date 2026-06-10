Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

11 συλλήψεις - Ανάμεσά τους ένας διωκόμενος

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων τύγχανε διωκόμενος.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, κ.α., ενώ αφαιρέθηκαν 5 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Ξήλωσαν καλώδια μήκους 4.420 μέτρων για ρευματοκλοπές

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ από υπαλλήλους συνεργείου της ΕΥΔΑΠ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.