Περισσότεροι από 460 Ευρωπαίοι πρώην ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι κάλεσαν την ΕΕ «να σταματήσει να κάνει τα στραβά μάτια» όσον αφορά τις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και να επιβάλει κυρώσεις.

Σε άρθρο γνώμης που δόθηκε σε ευρωπαϊκές εφημερίδες, η ομάδα των Ευρωπαίων αξιωματούχων προτρέπει την ΕΕ να αναστείλει τη συμφωνία προνομιακού εμπορίου με το Ισραήλ, να μπλοκάρει τις εξαγωγές από την παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη προς το μπλοκ και να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς υπουργούς.

Το άρθρο γνώμης υπογράφουν 18 πρώην ανώτατοι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων οι πρώην πρωθυπουργοί Λίο Βαράντκαρ της Ιρλανδίας, Ρόμπερτ Γκόλομπ της Σλοβενίας και Στέφαν Λεβέν της Σουηδίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στηρίζεται επίσης από ηγέτες χωρών που μέχρι σήμερα είχαν αρνηθεί να υποστηρίξουν εμπορικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ, όπως οι πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας Ρομάνο Πρόντι και Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, καθώς και ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Σε μια έμμεση επίπληξη προς τους ηγέτες της ΕΕ -την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας- καλούν την ΕΕ να επιδείξει ηγετικό ρόλο.

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«Είναι ανησυχητικό ότι σήμερα η αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια των ίδιων των πολιτών και ψηφοφόρων της -και του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου- υπονομεύεται από την αποτυχία της να επιδείξει ηθική και πολιτική ηγεσία στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου», γράφουν χαρακτηριστικά.

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 73.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 21.500 παιδιά, μετά τις «αποτρόπαιες» επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τη σύγκρουση. Περισσότεροι από 900 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ οι συνθήκες στη Λωρίδα παραμένουν καταστροφικές, με την υπηρεσία UNRWA του ΟΗΕ και ΜΚΟ να έχουν προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ εμποδίζει την παράδοση ζωτικής σημασίας προμηθειών στον θύλακο

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι υποστηριζόμενες από το κράτος βίαιες επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, παρά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με την οποία όλοι οι εποικισμοί είναι παράνομοι και θα πρέπει να διαλυθούν.

Τα αιτήματα για αναστολή της συμφωνίας προνομιακού εμπορίου του Ισραήλ και για διεύρυνση των κυρώσεων σε υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης αυξάνουν την πίεση προς την ηγεσία της ΕΕ λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του μπλοκ στις Βρυξέλλες για τη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι της ΕΕ επιμένουν ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για την αναστολή της συμφωνίας προνομιακού εμπορίου με το Ισραήλ ή για τη λήψη άλλων μέτρων, ενώ δηλώνουν ότι οι προτάσεις παραμένουν στο τραπέζι. Ελλείψει πλειοψηφίας, η Επιτροπή έχει αρνηθεί να ετοιμάσει πρόταση για την απαγόρευση του εμπορίου με κατεχόμενα εδάφη.



Πηγή: skai.gr

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