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Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ναρέντρα Μόντι: «Συνεχίζουμε να χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία»

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός επισημαίνει τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες

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Μητσοτάκης

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ναρέντρα Μόντι για την ιστορική του ανάδειξη ως ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X.

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός επισημαίνει τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο X

«Συγχαρητήρια @narendramodi για την εκλογή σας ως του μακροβιότερου εκλεγμένου Πρωθυπουργού της Ινδίας. Αναμένω με ενδιαφέρον την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας συνεργασίας και συνεργασίας. Μαζί, η Ελλάδα και η Ινδία θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για το όφελος των λαών μας».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Ναρέντρα Μόντι
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