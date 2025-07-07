Ότι το Ισραήλ προσπάθησε να τον δολοφονήσει δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξη με τον Tucker Carlson.

«Προσπάθησαν να με σκοτώσουν, Ναι. Έδρασαν αναλόγως αλλά απέτυχαν», είπε ο Πεζεσκιάν απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Carlson για το αν το Ισραήλ έκανε απόπειρες να τον δολοφονήσει.

Ο Ιρανός πρόεδρος δεν προσδιόρισε τη σαφή ημερομηνία της φερόμενης απόπειρας δολοφονίας του, ούτε διευκρίνισε το αν αυτή συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Masoud Pezeshkian, president of Iran.



(0:00) How Would Iranian President Pezeshkian Like to See This Conflict End?

(0:44) Is Iran Willing to Give Up Their Nuclear Program in Exchange for Peace?

(5:19) Was the International Atomic Energy Agency Spying on Iran and Giving… pic.twitter.com/lMPoFa5ChX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 7, 2025

Όταν ρωτήθηκε ο Πεζεσκιάν πώς είναι βέβαιος ότι το Ισραήλ αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει, ο ίδιος απάντησε:

«Φυσικά, οι ΗΠΑ δεν ενορχήστρωσαν την απόπειρα δολοφονίας μου… Το Ισραήλ κρυβόταν από πίσω. Είχα πάει σε μία [μυστική] συνάντηση… αλλά χάρη σε πληροφορίες των κατασκόπων βομβάρδισαν το σημείο, όπου βρισκόμουν».

Ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του προσέθεσε ότι το Ιράν «δεν έχει κανένα πρόβλημα να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη».

«Υπάρχει μια προϋπόθεση… για την επανέναρξη των συνομιλιών. Πώς θα εμπιστευτούμε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες; Ας πούμε ότι ξαναρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, τότε πώς μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι στη μέση των συνομιλιών το ισραηλινό καθεστώς δεν θα λάβει ξανά την άδεια να μας επιτεθεί;»

Πηγή: skai.gr

