Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω ζημιών που υπέστη σήμερα από σφοδρή καταιγίδα, καθώς οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης γέμισαν με φερτά υλικά και όμβρια ύδατα μπήκαν σε κτίριο του τερματικού σταθμού, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

«Η σφοδρή καταιγίδα... έπληξε και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης Φέρεντς Λιστ. Λόγω φερτών υλικών στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, οι διάδρομοι έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας και η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί προσωρινά», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε ότι νερό μπήκε από την οροφή της αίθουσας αναχωρήσεων του τερματικού σταθμού 2Α, η οποία στη συνέχεια εκκενώθηκε και όλες οι διαδικασίες check-in μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό 2Β.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από τις ζημιές της καταιγίδας, τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

