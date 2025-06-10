Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου αρνείται τις κατηγορίες για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου αντέκρουσε τις κατηγορίες περί απόπειρας πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας.

Όταν ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες τον ρώτησε αν τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται είναι αληθή, ο Μπολσονάρου απάντησε: «Όχι, το κατηγορητήριο δεν ευσταθεί».

Η κατάθεση του Μπολσονάρου ήταν η πλέον πολυαναμενόμενη στιγμή στη δίκη αυτή. Ο πρώην πρόεδρος (2019-22) κινδυνεύει με βαριά ποινή κάθειρξης, εφόσον κριθεί ένοχος. Σήμερα, ο Μοράες τον κάλεσε να σταθεί απέναντι στους δικαστές και να απαντήσει σε ερωτήσεις των παραγόντων της δίκης για τον ρόλο που φέρεται ότι διαδραμάτισε στη συνωμοσία για να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, το 2022.

Δύο πρώην στενοί συνεργάτες του Μπολσονάρου κατέθεσαν τη Δευτέρα και άλλοι τρεις νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η απόπειρα πραξικοπήματος, που προέβλεπε ακόμη και τη δολοφονία του Λούλα, δεν πέτυχε επειδή οι συνωμότες δεν βρήκαν υποστηρικτές στην ηγεσία του στρατεύματος.

Ο πρώην πρόεδρος και επτά συγκατηγορούμενοί του, κυρίως πρώην υπουργοί και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, κινδυνεύουν να καταδικαστούν ακόμη και σε κάθειρξη 40 ετών.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να με καταδικάσετε, έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», είπε ο ίδιος ο Μπολσονάρου τη Δευτέρα, σε ένα διάλειμμα της δίκης.

Ο δικαστής Μοράες, που προεδρεύει στη δίκη, θεωρείται ο «υπ’ αριθμόν 1» εχθρός των υποστηρικτών του πρώην προέδρου.

Νωρίτερα, κατέθεσε ο ναύαρχος Αλμίρ Γκαρνιέρ Σάντος ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε δηλώσει ότι οι δυνάμεις του ήταν «στη διάθεση του προέδρου», σε μια συνάντηση όπου συζητήθηκαν τα σχέδια των πραξικοπηματιών. Ο Σάντος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, όπως και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Άντερσον Τόρες, που κατέθεσε αμέσως μετά. Η αστυνομία είχε βρει στο σπίτι του ένα προσχέδιο διατάγματος για την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε ότι συμμετείχε στη σύνταξη αυτού του εγγράφου. «Ήταν κακογραμμένο, γεμάτο με ορθογραφικά λάθη, δεν ξέρω ποιος το ζήτησε αυτό», δήλωσε.

Ο στρατηγός Αουγκούστο Χελένο Ριμπέιρο, που ήταν στενός σύμβουλος του Μπολσονάρου και υπουργός αρμόδιος για τη Συνταγματική Ασφάλεια, αγνόησε τις ερωτήσεις του δικαστή Μοράες και απάντησε μόνο σε εκείνες που του έθεσε ο συνήγορός του.

Τη Δευτέρα, οι καταθέσεις ξεκίνησαν με τον Μάουρο Σιντ, πρώην σύμβουλο του Μπολσονάρου ο οποίος σήμερα θεωρείται «προδότης» επειδή συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές, ελπίζοντας ότι θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. Σύμφωνα με τον Σιντ, ο Μπολσονάρου «έλαβε, διάβασε» και στη συνέχεια «διόρθωσε» το έγγραφο που είχαν συντάξει οι συνεργάτες του και προέβλεπε την εγκαθίδρυση ενός «καθεστώτος πολιορκίας», τη «σύλληψη των αρχών» και τη συγκρότηση ενός «εκλογικού συμβουλίου» για τη διεξαγωγή νέων εκλογών, μετά τη νίκη του Λούλα, τον Οκτώβριο του 2022.

Η κατάθεση του Μάουρο Σιντ κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες και σε πολλά σημεία εμφανίστηκε διστακτικός ή απαντούσε ότι «δεν θυμάται» πότε και πού άκουσε τα πραξικοπηματικά σχέδια του Μπολσονάρου. Ο συνήγορος του τελευταίου, ο Σέλσο Βιλάρντι, επισήμανε τις «αντιφάσεις» του μάρτυρα, σχολιάζοντας ότι έχει «επιλεκτική μνήμη».

Ο Μπολσονάρου, που έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του μέχρι το 2030, δηλώνει θύμα «πολιτικής δίωξης» με στόχο να τον εμποδίσουν να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.