Stock Center Summer Bazaar: Η Ευκαιρία του Καλοκαιριού στα Μεταχειρισμένα

Το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, καλωσορίζει το καλοκαίρι με ένα Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων! Για 10 ημέρες, από την Παρασκευή 12 έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σε όλα τα καταστήματα του Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με όφελος έως 3.000€!

Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται από 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και 5πλή γραπτή Εγγύηση της Βελμάρ που περιλαμβάνει:

• Καλής λειτουργίας

• Πραγματικών χιλιομέτρων

• Ατρακάριστου οχήματος

• Καλύτερης τιμής

• Επιστροφής χρημάτων

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center είναι Ελληνικής Αγοράς και προσφέρονται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Stock Center Summer Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων

12 – 22 Ιουνίου

Ωράριο Λειτουργίας καταστημάτων

Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 – 21.00

Σάββατο: 9.00 -15.00



Βρείτε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο πλήρως ενημερωμένο website του Stock Center: https://www.stock-center.gr

To Stock Center βρίσκεται σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

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Πηγή: skai.gr

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