«Θέλετε καύσιμα; ΠΑΡΤΕ εσείς το Στενό του Ορμούζ. Να μάθετε να πολεμάτε, οι ΗΠΑ δεν θα είναι εδώ για να σας βοηθήσουν» διαμηνύει προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, και ειδικά στο Λονδίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με νέα ανάρτηση στο Truth Social. Λίγο αργότερα επιτέθηκε και στη γαλλική κυβέρνηση.

«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς» επισημαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διατυπώνοντας εκ νέου το παράπονό του για τους συμμάχους για τη στάση τους στην ιρανική κρίση.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ



«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στην καρατόμηση του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Νούμερο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο, και Νούμερο 2, συγκεντρώστε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς. Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο! Πρόεδρος DJT»

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Τραμπ επιτίθεται στο Παρίσι: «Η χώρα της Γαλλίας δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ απέναντι στον ‘’Χασάπη του Ιράν’’, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι ΗΠΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!! Πρόεδρος DJT»

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει στους βοηθούς του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, ακόμη και αν το στενό παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ και οι βοηθοί του έχουν εκτιμήσει τις τελευταίες ημέρες ότι μια αποστολή για το άνοιγμα της σημαντικής θαλάσσιας οδού, θα μπορούσε να ωθήσει τη σύγκρουση πέρα ​​από το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

