Χέγκσεθ για αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν: «Δεν αποκλείουμε τίποτα»

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν όλο και περισσότερες επιλογές, ενώ το Ιράν όλο και λιγότερες», τονίζοντας ότι «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές στον πόλεμο» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εχθρικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν», ενώ υποστήριξε ότι «τα αμερικανικά πλήγματα προκαλούν εκτεταμένες λιποταξίες στο Ιράν».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «αν το Ιράν είναι σοφό, θα κάνει συμφωνία», σημειώνοντας ότι «ένα νέο ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να είναι σοφότερο από το προηγούμενο».

Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να κάνει συμφωνία», προειδοποιώντας ότι «αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι επισκέφθηκε το Σάββατο αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται και εντείνονται. Θέλουμε συμφωνία, αν δεν υπάρξει είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε (τις επιχειρήσεις στο Ιράν)», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Εν τω μεταξύ, ερωτηθείς για μερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, απάντησε πως «δεν αποκλείουμε καμία επιλογή».

«Ο σκοπός είναι να μην είναι προβλέψιμο εαν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατιώτες στο Ιράν ή όχι», σημείωσε ακόμη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Ακόμη, σημείωσ εότι ο πόλεμος μπορέι να διαρκέσει ακόμη τέσσερις, έξι ή και οκτώ εβδομάδες.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.