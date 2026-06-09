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Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 16χρονο στην Καστοριά

Αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος εξετράπη και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο, ο 16χρονος, βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος, τραυματίστηκε θανάσιμα

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ασθενοφόρο

Δεκαεξάχρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά.

Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα -μαζί με τον οδηγό- εξετράπη της πορείας του στις τρεις τα ξημερώματα και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία Καστοριάς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα τρία άτομα.

Οι τρεις άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Καστοριά τροχαίο δυστύχημα
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