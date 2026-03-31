Και η Γαλλία στο στόχαστρο Τραμπ: Μπλόκαρε πτήσεις με στρατιωτικό υλικό προς Ισραήλ

 Και το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές μετέδωσε ότι η Γαλλία δεν επέτρεψε τη χρήση του εναέριου χώρου της για τη μεταφορά όπλων προς το Ισραήλ

Ντόναλντ Τραμπ

Επίθεση κατά της Γαλλίας εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κατηγορώντας τη ότι «δεν βοήθησε» στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Η χώρα της Γαλλίας δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικές προμήθειες, να πετάξουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία δεν βοήθησε απέναντι στον “Χασάπη του Ιράν”, ο οποίος έχει πλέον εξοντωθεί με επιτυχία!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.
 

Σημειώνεται ότι και το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές μετέδωσε ότι η Γαλλία δεν επέτρεψε τη χρήση του εναέριου χώρου της για τη μεταφορά όπλων προς το Ισραήλ.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ντόναλντ Τραμπ
