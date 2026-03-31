Λαβρόφ: Για τον έλεγχο του πετρελαίου τα σχέδια αλλαγής καθεστώτων σε Βενεζουέλα και Ιράν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι τα σχέδια των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτων στο Ιράν και τη Βενεζουέλα αποσκοπούν στην απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου σε πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Λαβρόφ ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν επιθυμούν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και των γειτονικών του χωρών και προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr

