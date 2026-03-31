Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για έρευνα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον θάνατο περισσοτέρων των 390 εργαζομένων στον διετή πόλεμο της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), καθιστώντας τη σύγκρουση αυτή την πλέον πολύνεκρη στην ιστορία του φορέα αυτού.

«Πιστεύω ότι χρειάζεται να έχουμε ένα πάνελ –ένα πάνελ υψηλόβαθμων ειδικών για να εξετάσει τη δολοφονία του προσωπικού μας», δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη κατά την τελευταία ημέρα της θητείας του.

Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και με κράτη-μέλη στη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ένας από τους λόγους που αυτό δεν έχει λειτουργήσει ακόμα είναι ότι η σύγκρουση που συνεχίζεται», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον θύλακα παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου που σταμάτησε τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, ύστερα από επίθεση κατά του Ισραήλ από ενόπλους υπό τη Χαμάς, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο Λαζαρινί, που θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον Βρετανό Κρίστιαν Σόντερς, προειδοποίησε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η βιωσιμότητα του οργανισμού του τίθεται εν αμφιβόλω και ότι η πιθανή κατάρρευση θα έχει ως αποτέλεσμα το Ισραήλ να αναλάβει το ανθρωπιστικό του έργο.

Πηγή: skai.gr

