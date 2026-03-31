Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στους βοηθούς του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ και οι βοηθοί του έχουν εκτιμήσει τις τελευταίες ημέρες ότι μια αποστολή για το άνοιγμα της σημαντικής θαλάσσιας οδού, θα μπορούσε να ωθήσει τη σύγκρουση πέρα ​​από το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αποφάσισε ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει τους κύριους στόχους τους, δηλαδή να περιορίσουν το Ναυτικό του Ιράν και τα αποθέματα πυραύλων του και έτσι μπορούν να τερματίσουν την στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφήνοντας μια πιο πολύπλοκη διπλωματική επιχείρηση, με τη βοήθεια των συμμάχων στην Ευρώπη και των χωρών του Κόλπου, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος επιχείρησε τη Δευτέρα να παρουσιάσει με θετικό τρόπο τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι απαισιόδοξες δημόσιες δηλώσεις από την Τεχεράνη δεν αντανακλούν τα ιδιωτικά μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο πλευρών, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σε κάποια σημεία με την αμερικανική πρόταση.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ σημείωσε ότι παραμένει το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για τον πόλεμο με το Ιράν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει συμφωνία πριν το τέλος της προθεσμίας στις 6 Απριλίου.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

