Aντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή. O Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φέρεται να είπε στους βοηθούς του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, σε δηλώσεις του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δίνοντας, μάλιστα, διορία περίπου μίας εβδομάδας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του.

«Δεν θα βάλω χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά πάνω από τις μισές αποστολές μας έχουν επιτευχθεί» δήλωσε από πλευράς του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένα πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ στα ύδατα του Ντουμπάι χτυπήθηκε από επίθεση με drone, προκαλώντας φόβους για διαρροή πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα, με το αμερικανικό αργό πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.