Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στο να υπογράψουν μια συμφωνία με την Ουκρανία που θα τους δίνει πρόσβαση στις σπάνιες γαίες ορυκτών, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα πάμε πολύ καλά όσον αφορά την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι να υπογράψουμε πολύ σύντομα μια συμφωνία όσον αφορά τις σπάνιες γαίες με την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν συμφωνία «σε διάφορες τοποθεσίες για να αξιοποιήσουν τις σπάνιες γαίες και τα ορυκτά και πολλά άλλα πράγματα παντού σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, η οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση εδώ και εβδομάδες, έχει εκληφθεί από το Κίεβο σε μια στρατηγική εταιρική σχέση που θα μπορούσε να διασφαλίσει την συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ κατά της ρωσικής εισβολής.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει συνδέσει τη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία με την πρόσβαση στα αποθέματα σπάνιων γαιών της. Τα κοιτάσματα θεωρούνται οικονομικά προσοδοφόρα και στρατηγικής σημασίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τραμπ επρόκειτο να την υπογράψουν τη συμφωνία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο οδήγησε στη ματαίωση των συνομιλιών και στην πρόωρη αποχώρηση του Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

