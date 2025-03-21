Οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης καταρτίζουν σχέδια για την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης στην άμυνα της ηπείρου, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ. Η πρόταση που σκοπεύουν να υποβάλλουν στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει μία σταδιακή μεταβίβαση της ευθύνης στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν στόχο να αποφευχθεί το χάος που θα προκαλούσε μια μονομερής αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, γεγονός που έχει εγείρει ανησυχίες εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων απειλών του Τραμπ να αποδυναμώσει ή να εγκαταλείψει τη διατλαντική συμμαχία, η οποία έχει την ευθύνη της προστασίας της Ευρώπης εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες συμμετέχουν σε αυτές τις άτυπες αλλά ουσιαστικές συνομιλίες, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σκοπός τους είναι να καταρτίσουν ένα σχέδιο που θα μεταφέρει το οικονομικό και στρατιωτικό βάρος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να το παρουσιάσουν στις ΗΠΑ πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, τον Ιούνιο.

Η πρόταση θα περιλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να πειστεί ο Τραμπ να δεχθεί μια σταδιακή μεταβίβαση, που θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επικεντρωθούν περισσότερο στην Ασία.

Οι ΗΠΑ, που δαπανούν περισσότερα για την άμυνα από όλους τους άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ μαζί, αποτελούν τον κύριο εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Εκτός από το πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο υποστηρίζει την άμυνα της Ευρώπης και στο οποίο συμμετέχουν αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις που φέρουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα, οι ΗΠΑ διαθέτουν στρατιωτικές δυνατότητες που δεν κατέχουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι καθώς διαχειρίζονται αεροπορικές, ναυτικές και στρατιωτικές βάσεις και διατηρούν 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη.

Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη αυξήσει ή επιταχύνει τις προγραμματισμένες αυξήσεις των αμυντικών τους δαπανών μετά την εκλογή του Τραμπ, ενώ η ΕΕ έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των στρατιωτικών επενδύσεων των κρατών-μελών της.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα χρειαστούν περίπου πέντε έως δέκα χρόνια αυξήσεων των αμυντικών δαπανών για να φτάσουν οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνατότητες σε επίπεδο που να μπορεί να αντικαταστήσει τις περισσότερες από τις αμερικανικές ικανότητες – χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Η αύξηση των δαπανών είναι η μόνη επιλογή που έχουμε: η κατανομή του βάρους και η μετατόπιση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Ξεκινάμε αυτές τις συνομιλίες, αλλά το έργο είναι τόσο μεγάλο που πολλοί αισθάνονται πιεσμένοι από την κλίμακά του».

Αν και Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν καθησυχάσει τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ο Τραμπ παραμένει δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ και στο Άρθρο 5 περί αμοιβαίας άμυνας, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να μειώσει γρήγορα τις στρατιωτικές του δυνάμεις ή να αποστασιοποιηθεί από κοινές αποστολές του ΝΑΤΟ.

Κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διστάζουν να εμπλακούν στις συνομιλίες για την κατανομή του βάρους, φοβούμενες ότι θα ενθαρρύνουν τις ΗΠΑ να κινηθούν ταχύτερα, πιστεύοντας ότι – παρά τη ρητορική – ο Τραμπ δεν προτίθεται να κάνει σημαντικές αλλαγές στην παρουσία της χώρας του στην Ευρώπη. Άλλοι εκφράζουν σκεπτικισμό για το αν η κυβέρνησή του θα δεχόταν καν μια συγκροτημένη διαδικασία, δεδομένης της απρόβλεπτης φύσης της.

«Χρειάζεσαι μια συμφωνία με τους Αμερικανούς, αλλά δεν είναι σαφές αν θα είναι πρόθυμοι να την κάνουν», είπε ένας άλλος αξιωματούχος. «Μπορείς να τους εμπιστευτείς ότι θα την τηρήσουν;».

Αξιωματούχοι επισημαίνουν τις συνεχιζόμενες και τακτικές συζητήσεις, των οποίων ηγούνται η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με τον σχηματισμό μιας «συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμό κατά της Ρωσίας και την επένδυση στην ευρωπαϊκή άμυνα, ως ένδειξη της κατεύθυνσης που ακολουθείται. Αυτές οι συζητήσεις, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει ένας ευρωπαϊκός πυλώνας εντός του ΝΑΤΟ και αν είναι εφικτός, ένας τρίτος υψηλόβαθμος δυτικός αξιωματούχος απάντησε: «Το βλέπουμε ήδη τώρα: το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για μια δύναμη διασφάλισης για την Ουκρανία χωρίς τους Αμερικανούς».

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν ότι η διατήρηση της συμμαχίας με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από τη δημιουργία μιας νέας δομής, δεδομένης της δυσκολίας αναδημιουργίας ή επαναδιαπραγμάτευσης των υφιστάμενων στρατιωτικών σχεδίων για την άμυνα της ηπείρου, των στόχων και των κανόνων, της δομής διοίκησης και του Άρθρου 5.

Η βασική άμυνα της Ευρώπης απαιτεί τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων ναυτικών δυνάμεων του Ατλαντικού, των σκανδιναβικών χωρών για τη βόρεια Ευρώπη και της Τουρκίας για τη νοτιοανατολική άμυνα, σύμφωνα με αξιωματούχους – μια σύνθεση που το ΝΑΤΟ διαθέτει ήδη.

«Ακόμη και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ παρέχει μια δομή για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη», δήλωσε η Marion Messmer, ανώτερη ερευνήτρια για τη διεθνή ασφάλεια στο Chatham House.

«Υπάρχουν πτυχές που θα έπρεπε να αντικατασταθούν σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποχωρήσουν. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ παρέχει ένα πλαίσιο δομών και υποδομών με το οποίο οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά εξοικειωμένοι... Επιτελεί ήδη μεγάλο μέρος της δουλειάς που θα έπρεπε να γίνει από το μηδέν εάν επρόκειτο να δημιουργηθεί ένας διαφορετικός τύπος δομής μόνο για τα ευρωπαϊκά μέλη», πρόσθεσε η Messmer.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.