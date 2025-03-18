Ρωσία: Επιχειρεί να δελεάσει Τραμπ και Ίλον Μασκ με μεγάλα deal

Από τις σπάνιες γαίες στον Άρη. Να δελεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ επιχειρεί η Μόσχα δια του στενού συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν, ειδικού απεσταλμένου της Ρωσίας, Κίριλ Ντμίτριεφ, λίγες ώρες πριν την επικοινωνία των δύο προέδρων.



Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας εξετάζει την ανάπτυξη κοιτασμάτων σπάνιων γαιών στη χώρα, και θέλει να συνεργαστεί με αμερικανικές εταιρείες, δήλωσε την Τρίτη ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος του Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Και διαστημικές πτήσεις στον Άρη

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία βλέπει μεγάλες προοπτικές συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του διαστημικού τομέα, και αναμένει να έχει σύντομα συνομιλίες με τον Ίλον Μασκ για σχέδια διαστημικών πτήσεων στον Άρη, πρόσθεσε ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διεθνή συνεργασία.



Ο εξ απορρήτων του Πούτιν, τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος όρισε τον περασμένο μήνα ειδικό απεσταλμένο του για τη διεθνή οικονομική και επενδυτική συνεργασία, υποστήριξε δε, ότι «πολλές δυνάμεις προσπαθούν να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει τον διάλογο με τη Ρωσία».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πότε θα συνομιλήσουν Πούτιν και Τραμπ

Οι δελεαστικές αναφορές του Ντμίτριεφ έρχονται λίγες ώρες πριν την επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ 13:00 και 15:00 GMT (15:00 με 17:00 ώρα Ελλάδας).

Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός ερωτημάτων προς συζήτηση και οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για όσο διάστημα κρίνουν απαραίτητο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του αναμένεται να συζητήσουν την εξομάλυνση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και την κατάσταση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πούτιν και Ντμίτριεφ



«Ορισμένες συζητήσεις [μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον] έχουν ήδη γίνει. [Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠ] Στιβ Γουίτκοφ ήταν στη Μόσχα, έγινε ένας γύρος συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη και υπήρξε η πρώτη συνομιλία μεταξύ των προέδρων. Άρα υπάρχει μια ορισμένη κατανόηση» διευκρίνισε.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε και για ένα «σπιράλ κλιμάκωσης» στη Γάζα μετά την επανέναρξη αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στον θύλακα μετά από δύο μήνες κατάπαυσης του πυρός.



«Η επιδείνωση της κατάστασης, ένα ακόμα σπιράλ κλιμάκωσης, αυτό μας δημιουργεί ανησυχία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για το εδαφικό και τον μελλοντικό έλεγχο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας στη Ζαπορίζια, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η λίστα προϋποθέσεων του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το σχέδιο παύσης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε πως «πολλά στοιχεία της τελικής συμφωνίας έχουν ήδη συμφωνηθεί», ενώ σημείωσε ότι «πολλά απομένουν ακόμη». Όπως είπε εν όψει του τηλεφωνήματος «ανυπομονώ για την επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν».

«Ο γεφυροποιός του Πούτιν»

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να σφυρηλατήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον διορισμό.



Πρόσφατα, ο Ντμίτριεφ συνεργάστηκε στενά με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ – και τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας – για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση από τη Ρωσία του Αμερικανού δασκάλου Μαρκ Φόγκελ, ανέφεραν στο CNN πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία.



«Υπάρχει ένας κύριος από τη Ρωσία. Το όνομά του είναι Κίριλ, και είχε πολλά να κάνει με αυτή (τη συμφωνία). Ήταν σημαντικός. Ήταν ένας σημαντικός συνομιλητής, που γεφύρωνε τις δύο πλευρές», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη στο CNN ο Γουίτκοφ.

Ο Ντμίτριεφ, ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, ήταν ειλικρινής υποστηρικτής του Τραμπ μέσα από την πολιτική ελίτ της Ρωσίας, λέγοντας ότι η νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ «δείχνει ότι οι απλοί Αμερικανοί έχουν κουραστεί από τα πρωτοφανή ψέματα, την ανικανότητα και την κακία της κυβέρνησης Μπάιντεν». Πρόσθεσε ότι η νίκη του Τραμπ «ανοίγει νέες ευκαιρίες για την επαναφορά των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».



Γεννημένος στην Ουκρανία την εποχή της ΕΣΣΔ σπούδασε στο Χάρβαρντ και στο Στάνφορντ των ΗΠΑ και εργάστηκε ως σύμβουλος στην αμερικανική εταιρεία συμβούλων McKinsey και ως τραπεζίτης στον κλάδο επενδύσεων της Goldman Sachs.



Η συμπερίληψη του Ντμίτριεφ στην αποστολή από το Κρεμλίνο δείχνει ότι η βασική εστίαση της διαπραγματευτικής στρατηγικής της Μόσχας πιθανότατα θα είναι η μείωση των κυρώσεων, καθώς και η αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικονομικών δεσμών με τη Δύση.



Ο Ντμίτριεφ υπήρξε ο άνθρωπος της Μόσχας που είχε επαφές τόσο με την πρώτη όσο και με την τρέχουσα κυβέρνηση Τραμπ, ζητώντας με συνέπεια στενότερους δεσμούς ΗΠΑ-Ρωσίας, και συμμετέχοντας σε ιδιωτικές συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.



Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, στον Ντμίτριεφ επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς χαρακτηρίστηκε «στενός συνεργάτης του Πούτιν» και της οικογένειάς του.

Πηγή: skai.gr

