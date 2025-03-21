Το Αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και αναμένει ότι τα προβλήματα θα διαρκέσουν για ημέρες, μετά την πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας που έχει επηρεάσει τις πτήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες στο πιο πολυσύχναστο ταξιδιωτικό κέντρο της Ευρώπης.

Το αεροδρόμιο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δεν έχει «σαφή εικόνα για το πότε η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι αναμένεται «σημαντική αναστάτωση τις επόμενες ημέρες και οι επιβάτες δεν πρέπει να ταξιδέψουν προς το αεροδρόμιο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες μέχρι να ανοίξει ξανά».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το Χίθροου είχε δηλώσει ότι δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν από το Σάββατο.

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση του αεροδρομίου, η National Grid ανακοίνωσε ότι έχει επαναδιαμορφώσει το δίκτυο, ώστε να μπορεί πλέον να τροφοδοτεί ξανά το αεροδρόμιο Χίθροου από τον υποσταθμό του Χέις, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια «προσωρινή λύση» ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.

Δεν ήταν αμέσως σαφές τι σημαίνει αυτό για την επαναλειτουργία του Χίθροου, το οποίο ανέφερε ότι δεν έχει σαφή εικόνα για το πότε η παροχή ρεύματος θα αποκατασταθεί αξιόπιστα.

«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 1.300 πτήσεις από και προς το Χίθροου έχουν ήδη επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένων αρκετών από πόλεις των ΗΠΑ που ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar 24.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής το Χίθροου ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας χωρίς να προσγειώνονται ή να απογειώνονται πτήσεις λόγω «σοβαρής» διακοπής ρεύματος που προκλήθηκε από πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή.

Ο αντίκτυπος των διαταραχών αναμένεται να επεκταθεί πολύ πέρα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό κόμβο της Βρετανίας, ζημιώνοντας ενδεχομένως τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών κατά εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.

Κάθε χρόνο, το αεροδρόμιο Χίθροου διαχειρίζεται εμπορεύματα αξίας σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων λιρών, που αντιστοιχούν σε αγαθά αξίας 543 εκατομμυρίων λιρών που διακινούνται καθημερινά, σύμφωνα με το αεροδρόμιο.

Σχεδόν το ήμισυ (48%) του συνολικού αεροπορικού φορτίου της Βρετανίας διακινήθηκε μέσω του Χίθροου το 2023.

Τις έρευνες για τα αίτια της φωτιάς έχει αναλάβει η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη βρετανική αστυνομία να διευκρινίζει, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει ένδειξη δόλου» για τη φωτιά, αλλά εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Πηγές της βιομηχανίας εικάζουν ότι η πυρκαγιά στον υποσταθμό του Χέις μπορεί να προκλήθηκε είτε από υπερθέρμανση του χάλυβα μέσα σε έναν μετασχηματιστή είτε από βλάβη στη μόνωση μεταξύ των εσωτερικών καλωδίων, αναφέρουν οι Financial Times.



Πηγή: skai.gr

