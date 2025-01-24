Τραμπ: Θα προτιμούσα να μην χρειαστεί να επιβάλλω δασμούς στην Κίνα

Παρά τις συνεχείς απειλές του για την επιβολή σαρωτικών δασμών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στην περίπτωση της Κίνας θα προτιμούσε να μην χρειαστεί να το πράξει.

«Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη πάνω στην Κίνα, και αυτή είναι οι δασμοί, και δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Και θα προτιμούσα να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσω. Αλλά είναι μια τεράστια δύναμη που έχουμε πάνω στην Κίνα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και τον Σον Χάνιτι, το δεύτερο μέρος της οποίας μεταδόθηκε σήμερα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει πολλάκις τους δασμούς ως απειλή έναντι φίλων αλλά και αντιπάλων, τονίζοντας παράλληλα ότι θα εξασφαλίσουν στις ΗΠΑ πρόσθετα έσοδα που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του στο εσωτερικό. Ο Αμερικανός ηγέτης απείλησε κατά τη δεύτερη ημέρα της θητείας του στον Λευκό Οίκο ότι θα επιβάλλει δασμούς 10% στην Κίνα από την 1η Φεβρουαρίου διότι επιτρέπει την είσοδο φαιντανύλης στην Αμερική.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Fox News, επανέλαβε επίσης τον θαυμασμό του για την Κίνα και τον ηγέτη της Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας ότι ήταν «σαν φίλος μου» και ότι η πρόσφατη συνομιλία τους «πήγε καλά». «Ήταν μια καλή, φιλική συνομιλία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Είχα μια εξαιρετική σχέση μαζί του πριν από τον κορονοϊό», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Είναι μια πολύ φιλόδοξη χώρα. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος».

Θετικό σημάδι, λένε οι αγορές

Οι αγορές θεωρούν θετικό σημάδι ότι ο Τραμπ παρέμεινε απλώς στη διατύπωση απειλών για την επιβολή δασμών στην Κίνα κατά τις πρώτες ημέρες του στην προεδρία, άποψη που ενισχύθηκε από τις τελευταίες απειλές του καθώς ήταν πιο ήπιες από αυτές που διατύπωνε μέχρι πέρυσι, όπως σημειώνει το Bloomberg. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε απειλήσει το Πεκίνο με δασμούς της τάξης του 60%, που σύμφωνα με τους οικονομολόγους θα μπορούσαν να «αποδεκατίσουν» το εμπόριο των ΗΠΑ με την Κίνα, η οικονομία της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές.

Κι αυτό γιατί εκλαμβάνουν την πρόσφατη στάση του Αμερικανού προέδρου ως δείγμα ότι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί με τον Κινέζο ομόλογό του μια νέα εμπορική σχέση.

Το γουάν διεύρυνε τα κέρδη του τόσο στις αγορές της Αμερικής όσο και στις ξένες αγορές μετά τα τελευταία σχόλια του Τραμπ, ενισχυόμενο κατά 0,2% και κατά 0,3% αντίστοιχα. Το χρηματιστήριο στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε επίσης κέρδη, με τον δείκτη αναφοράς CSI 300 να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με άνοδο 1%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ οι μετοχές σημείωσαν άνοδο άνω του 2%.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις προθέσεις του για την Κίνα στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλλει «σαρωτικές» πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποκάλεσε την ηγεσία του Ιράν «θρησκόληπτους», ενώ ανέφερε ότι σχεδιάζει επίσης να επικοινωνήσει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Έξυπνος τύπος» ο Κιμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε επίσης τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σημειώνοντας ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας «τυχαίνει να είναι ένα έξυπνος τύπος» και δεν είναι «θρησκόληπτος» όπως οι ηγέτες του Ιράν. Πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να επικοινωνήσει μαζί του.

Αν και ο Κιμ δεν έχει αναφερθεί στον Τραμπ μετά τη νίκη του στις εκλογές, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης σε δηλώσεις του τόνισε ότι οι προηγούμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο επιβεβαίωσαν απλώς την «αμετάβλητη» εχθρότητα κατά της Βόρειας Κορέας.

Σκληρό μήνυμα σε Πούτιν

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απειλώντας το Κρεμλίνο με «σαρωτικούς» δασμούς και νέες ευρείες κυρώσεις εάν δεν τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε επίσης τους χειρισμούς του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά το πρώτο καιρό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι άγγελος».



