Ο Σερζ Ατλαουί, Γάλλος υπήκοος 61 ετών, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2007 στην Ινδονησία για διακίνηση ναρκωτικών, αναμένεται να μεταχθεί την 4η Φεβρουαρίου στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιουσρίλ Ίζα Μαχέντρα, Ινδονήσιος υπουργός αρμόδιος για τις δικαστικές υποθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ερωτηθείς σχετικά με την ημερομηνία μεταγωγής του κρατουμένου, ο οποίος παρέμενε στη φυλακή εν αναμονή της εκτέλεσής του για 17 χρόνια, ο υπουργός απάτησε «την 4η Φεβρουαρίου, όπως ζητήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

