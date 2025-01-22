Τελεσίγραφο στον Βλάντιμιρ Πούτιν απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας τον ότι εάν δεν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία θα επιβάλλει στη Ρωσία δασμούς και κυρώσεις.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος που κατά την προεκλογική του εκστρατεία ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία «την πρώτη μέρα» της θητείας του αποτέλεσε βασική δέσμευση, απείλησε την Τετάρτη τη Ρωσία "και άλλες εμπλεκόμενες χώρες" με φόρους, δασμούς και κυρώσεις εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χωρίς συμφωνία, ο Τραμπ είπε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Δεν έχω άλλη επιλογή από το να βάλω υψηλούς φόρους, δασμούς και κυρώσεις σε οτιδήποτε πωλείται από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες εμπλεκόμενες χώρες».

Ας τελειώσει αυτός ο πόλεμος, που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος! Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο - και ο εύκολος τρόπος είναι πάντα καλύτερος», έγραψε ο Τραμπ.

«Ήρθε η ώρα να «ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ». ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΖΩΕΣ!!!»

Ο Τραμπ δεν προσδιόρισε ποιες χώρες θεωρεί ως «εμπλεκόμενες».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλλει υψηλούς δασμούς στα ρωσικά μέταλλα και η κυβέρνηση Μπάιντεν προχώρησε στην επιβολή σαρωτικών κυρώσεων για να πλήξει τη ρωσική οικονομία.

Το μήνυμα του Τραμπ προς τη Ρωσία σηματοδοτεί την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει οικονομικά όπλα εναντίον της Ρωσίας παρόμοια με αυτά που έχει απειλήσει συμμάχους των ΗΠΑ όπως το Μεξικό και ο Καναδάς, εάν δεν συμμορφωθούν με τις επιδιώξεις του.

«Δεν επιδιώκω να βλάψω τη Ρωσία. Αγαπώ τον ρωσικό λαό και είχα πάντα μια πολύ καλή σχέση με τον Πρόεδρο Πούτιν - και αυτό παρά τα fake news της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Ρωσία μας βοήθησε να κερδίσουμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάνοντας σχεδόν 60.000.000 ζωές».

«Για όλα αυτά που προανέφερα, θα κάνω στη Ρωσία, της οποίας η οικονομία καταρρέει, και στον Πρόεδρο Πούτιν, μια πολύ μεγάλη ΧΑΡΗ. Τακτοποιήστε το τώρα και ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ αυτόν τον γελοίο πόλεμο!», έγραψε ο Τραμπ.

«ΜΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ».

Τι απαντά η Ρωσία στις απειλές Τραμπ

Απάντηση στις οικονομικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο Ντμίτρι Πολυάνσκι, αναπληρωτής απεσταλμένος της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη λέγοντας ότι αρχικά το Κρεμλίνο θα πρέπει να δει τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και τι θα περιλαμβάνει πριν προχωρήσει.

«Δεν είναι απλώς το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου», είπε ο Πολυάνσκι στο Reuters.

«Είναι πρώτα και κύρια το ζήτημα της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της ουκρανικής κρίσης».

«Πρέπει λοιπόν να δούμε τι σημαίνει η "συμφωνία" κατά την κατανόηση του Προέδρου Τραμπ. Δεν είναι υπεύθυνος για όσα κάνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία από το 2014, καθιστώντας την "αντι-Ρωσική" και προετοιμάζοντας τον πόλεμο με εμάς, αλλά είναι στη δύναμή του τώρα να σταματήσει αυτή την κακόβουλη πολιτική».

