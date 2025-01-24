«Είναι ευφυής τύπος»: Ο Τραμπ θέλει να αποκαταστήσει επαφή με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θέλει να αποκαταστήσει την επαφή του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, «ευφυή τύπο» με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντηθεί τρεις φορές κατά την πρώτη του θητεία, αλλά χωρίς να κλειστεί ποτέ συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας της Ασίας.

Ερωτηθείς σχετικά από το Fox News, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον «συμπαθεί» και ότι «συνεννοείται» μαζί του.

Όταν ο παρουσιαστής του δικτύου Σον Χάνιτι, μέγας υποστηρικτής του, ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξαναρχίσει επαφές μαζί του, ο Ρεπουμπλικάνος που μόλις άρχισε τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία απάντησε «ναι, θα το κάνω».

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ευφυής τύπος», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος.

Ο πρώτος αρχηγός του αμερικανικού κράτους που συναντήθηκε με μέλος της δυναστείας των Κιμ, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι γνωστό πως αντάλλασσε επιστολές με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ιστορική σύνοδο τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη. Η δεύτερη σύνοδος των δυο ανδρών έγινε στο Ανόι, την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, τον Φεβρουάριο του 2019 —κατέληξε σε φιάσκο— κι η τρίτη και τελευταία στα σύνορα της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, στη λεγόμενη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, τον Ιούνιο του 2019.

Η Ουάσιγκτον και η Πιονγκγιάνγκ διεξήγαγαν τις τελευταίες συνομιλίες τους για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου στη Στοκχόλμη τον Οκτώβριο του 2019, χωρίς να σημειωθεί πρόοδος.

Πριν από μια εβδομάδα, ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που δεν είχε ακόμη δει να επιβεβαιώνεται ο διορισμός του από τη Γερουσία, χαρακτήρισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν «δικτάτορα», πάντως διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κάνει τη μέγιστη προσπάθεια να αποφύγει το να ενσκήψει κρίση με την Πιονγκγιάνγκ.

Κατά την άποψη του κ. Ρούμπιο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας θεωρεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας «ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την παραμονή του στην εξουσία, κι αυτό είναι τόσο σημαντικό για τον ίδιο που καμιά ποσότητα κυρώσεων δεν θα τον εμπόδιζε να το αναπτύξει περαιτέρω».

Ο νέος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ εξάλλου έδωσε δίκιο στην προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, αναγνωρίζοντας πως εκείνος την αντιμετώπιζε με «πολύ σκεπτικισμό» την εποχή.

«Σε τελευταία ανάλυση, δεν έκλεισε διαρκή (συμφωνία), αλλά κατάφερε (...) να ανασταλούν οι πυραυλικές δοκιμές (της Βόρειας Κορέας). Αυτό δεν σταμάτησε την ανάπτυξη του προγράμματος, αλλά τουλάχιστον ηρέμησε την κατάσταση», πρόσθεσε ο κ. Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο κ. Τραμπ είχε πει πως στον Κιμ Γιονγκ Ουν θα «άρεσε» να τον δει να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και ότι οι δυο τους συνεννοούνται.

Ο κ. Κιμ «μου τα λέει όλα. Μου τα έχει πει όλα», είχε καυχηθεί στον αμερικανό δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ, που συμπεριέλαβε τη δήλωση στο βιβλίο του «Rage», που κυκλοφόρησε το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.