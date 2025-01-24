Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Πέμπτη την κριτική του στενού συμμάχου του Ίλον Μασκ σχετικά με ένα έργο τεχνητής νοημοσύνης 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ο Τραμπ ανακοίνωσε στον Λευκό Οίκο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τρεις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σχεδιάζουν μια κοινή επιχείρηση που ονομάζεται Stargate, η οποία, όπως είπε, θα δημιουργήσει κέντρα δεδομένων για την τροφοδοσία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SoftBank, Masayoshi Son, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, και ο Πρόεδρος της Oracle, Larry Ellison, βρέθηκαν μαζί με τον Trump στον Λευκό Οίκο για την παρουσίαση.

Ο Μασκ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που έχει γίνει στενός σύμβουλος του Τραμπ, είναι αντίπαλος του Άλτμαν και βρίσκεται σε μια συνεχιζόμενη δίκη με την OpenAI.

Σε μια ανάρτηση στο X την Τετάρτη, ο Μασκ αμφέβαλλε ότι η ομάδα μπορεί να συγκεντρώσει τη χρηματοδότηση για το έργο.

«Στην πραγματικότητα δεν έχουν τα χρήματα», είπε ο Μασκ. «Η SoftBank έχει εξασφαλίσει πολύ κάτω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το έχω σίγουρο».

Ο Τραμπ, λαμβάνοντας ερωτήσεις από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, ρωτήθηκε εάν η κριτική του Μασκ για τη συμφωνία τεχνητής νοημοσύνης τον ενόχλησε.

«Δεν ισχύει. Μισεί έναν από τους ανθρώπους στη συμφωνία», είπε ο Τραμπ για τον Μασκ. «Οι άνθρωποι στη συμφωνία είναι πολύ, πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά, ο Ίλον τυγχάνει να μισεί έναν από τους ανθρώπους αυτούς. Και εγώ επίσης έχω μίσος για ορισμένους ανθρώπους» συμπλήρωσε.

Όσο για τους ισχυρισμούς του Μασκ για ανεπαρκή χρηματοδότηση, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρω, αλλά ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι βάζουν όλα τα χρήματα. Η κυβέρνηση δεν βάζει τίποτα. Είναι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, έτσι ελπίζω να το κάνουν».

Ένας σύμβουλος του Τραμπ αναρωτήθηκε αν το περιστατικό θα οδηγούσε σε διάσταση μεταξύ του Τραμπ και του Μασκ, ο οποίος ηγείται του σχεδίου αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης του Τραμπ.

«Το τέλος μπορεί να είναι ορατό», είπε ο σύμβουλος.

