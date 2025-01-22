Ο Τραμπ εξετάζει την επιβολή δασμών 10% στην Κίνα από 1η Φεβρουαρίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την άμεση επιβολή δασμών 10% στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα, οι οποίοι όπως ενημέρωσε τους συνεργάτες του θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ ήδη από την 1η Φεβρουαρίου.

«Συζητάμε την επιβολή δασμών 10% στην Κίνα με βάση το γεγονός ότι στέλνουν φαιντανύλη στο Μεξικό και στον Καναδά», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας με δημοσιογράφους το απόγευμα της Τρίτης, στον Λευκό Οίκο.

Αναφερόμενος στο πότε θα τεθούν σε ισχύ, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η 1η Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία που εξετάζουμε».

Η φαιντανύλη, ένα συνθετικό οπιοειδές, αποτελεί ένα εθιστικό ναρκωτικό που οδηγεί σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και η αντιμετώπιση της διακίνησής του έχει βρεθεί στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία. Η μείωση της παράνομης προμήθειας του ναρκωτικού, συστατικά του οποίου παράγονται κυρίως στην Κίνα και το Μεξικό, είναι ένας τομέας όπου η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για τη φαιντανύλη και το εμπόριο γενικότερα. Σύμφωνα με την κινεζική πλευρά, ο Σι εμφανίστηκε ανοικτός στη συνεργασία των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας τους μεταξύ τους οικονομικούς δεσμούς αμοιβαία επωφελείς.

Την ανάγκη αποφυγής ενός εμπορικού πολέμου επεσήμανε και ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Ντινγκ Σιουεσιάνγκ. «Δεν υπάρχουν νικητές» σε έναν εμπορικό πόλεμο ανέφερε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Τρίτη. Τόνισε επίσης ότι απαιτείται η ανάληψη διεθνών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της «παγκοσμιοποίησης της οικονομίας» και την «καλύτερη κατανομή της».

Τα μεγάλα κρατικά και οικονομικά μέσα ενημέρωσης στην Κίνα δεν αναφέρονται στην απειλή του Τραμπ για την επιβολή δασμών στην Κίνα, αλλά εστιάζουν στις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας. Οι εισαγωγές της Κίνας από τις ΗΠΑ υποχώρησαν οριακά κατά 0,1%, σε δολαριακούς όρους πέρυσι, ενώ οι εξαγωγές της προς την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 4,9%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Wind Information.

Με βάση τα στοιχεία, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με τις ΗΠΑ το 2024 ανήλθε στα 361 εκατ. δολάρια, έχοντας αυξηθεί από τα 316,9 εκατ. δολάρια που ήταν κατά το 2020, το τελευταίο έτος της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Τότε, ο Λευκός Οίκος είχε αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα σε μια προσπάθεια να πιέσει το Πεκίνο να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων και να αμβλύνει τις ανησυχίες των αμερικανικών επιχειρήσεων για τον ανταγωνισμό που υφίστανται από τις κινεζικές. Το Πεκίνο είχε «απαντήσει» επίσης με δασμούς.

Εάν αυτό το σενάριο επαναληφθεί, εκτιμάται ότι θα πληγούν τόσο η αμερικανική όσο και η κινεζική οικονομία. «Εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν επιπλέον δασμούς 10% στην Κίνα και το Πεκίνο απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα μπορούσε να μειωθεί κατά 55 δισ. δολάρια κατά την τετραετία της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ και αυτό της Κίνας κατά 128 δισ. δολάρια», εκτίμησε το αμερικανικό Peterson Institute for International Economics σε έκθεσή του στις 17 Ιανουαρίου.

Τα σχέδια για δασμούς σε Καναδά και Μεξικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης γνωστό την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την επιβολή δασμών «σχεδόν 25%» στο Μεξικό και στον Καναδά. Την προηγούμενη ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι οι δασμοί αυτοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ ήδη από τον Φεβρουάριο.

«Εξετάζουμε ένα επίπεδο (δασμών) 25% για το Μεξικό και τον Καναδά, επειδή επιτρέπουν σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων» να διασχίσουν τα σύνορα, σημείωσε τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024, ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει δασμούς έως και 60% στα κινεζικά προϊόντα, ωστόσο στη συνέχεια φαίνεται πως έβαλε νερό στο κρασί του, καθώς τον Νοέμβριο έκανε λόγο για «επιπλέον δασμούς 10%» στα κινεζικά προϊόντα, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.



