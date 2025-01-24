Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, ομολόγησε στη Γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν πως πλήρωσε 50.000 δολάρια τη γυναίκα που τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση εναντίον της το 2017, όπως ανέφεραν δύο πηγές στο CBS News.

Ο Χέγκσεθ έχει αρνηθεί επανειλημμένα πως διέπραξε αδίκημα και είχε υποστηρίξει πως η συνάντηση με τη γυναίκα σε ένα ξενοδοχείο στο Μοντερέι της Καλιφόρνια, ήταν συναινετική.

Ο υποψήφιος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ όμως έκανε την αποκάλυψη αυτή απαντώντας σε γραπτές ερωτήσεις που του έθεσε η Δημοκρατική Γουόρεν, όπως έγινε γνωστό.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show», ο Χέγκσεθ είχε παραδεχτεί πως πλήρωσε την κατήγορό του «επειδή έπρεπε - ή τουλάχιστον νόμιζα ότι έπρεπε εκείνη τη στιγμή».

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως είχε παντρευτεί πρόσφατα εκείνη την εποχή και εξεταζόταν ο ρόλος του στην κυβέρνηση Τραμπ και ήθελε να προστατεύσει την οικογένειά του και τη δουλειά του στο Fox News. Ωστόσο, αρνήθηκε τότε να αποκαλύψει το ποσό που πλήρωσε.

Την Πέμπτη, η Γερουσία προώθησε την υποψηφιότητα του, θέτοντάς την σε τροχιά επικύρωσης. Έχει την πολυτέλεια να χάσει έως και τρεις ψήφους Ρεπουμπλικάνων, με τον αντιπρόεδρο Βανς να είναι σε ετοιμότητα για να σπάσει την ισοψηφία, αν χρειαστεί.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας απέρριψαν σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς εναντίον του Χέγκσεθ, ωστόσο, δύο κράτησαν αποστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόβσκι από την Αλάσκα και η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν δήλωσαν ότι αντιτίθενται στον διορισμό του, επικαλούμενες τις πολυάριθμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του και τα σχόλιά του σχετικά με τις γυναίκες.

Ο Χέγκσεθ έχει παραδεχτεί πως πίνει αλκοόλ για «αυτοθεραπεία», αλλά αρνήθηκε πως είναι αλκοολικός και ορκίστηκε να μην ξαναπιεί γουλιά εάν γίνει υπουργός Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

