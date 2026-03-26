Νέα σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στα νατοϊκά κράτη το μεσημέρι της Πέμπτης για την άρνησή τους να συμβάλουν σε στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά ''μην ξεχνάτε ποτέ'' αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή!» προειδοποιεί με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social



±ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΕΘΝΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΤΕΙ, ΤΟΥ ΙΡΑΝ. ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ, ΑΛΛΑ «ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ» ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Σε νεότερη ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει: «οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και «περίεργοι». Μας «ικετεύουν» να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν στρατιωτικά εξαλειφθεί, με μηδενικές πιθανότητες ανάκαμψης, κι όμως δηλώνουν δημόσια ότι απλώς «εξετάζουν την πρότασή μας». ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ υπάρχει ΓΥΡΙΣΜΟΣ, και δεν θα είναι και ωραία! Πρόεδρε DJT»

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μαζικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές που επικαλείται το Axios.



Μια δραματική στρατιωτική κλιμάκωση θα γίνει πιο πιθανή εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες, ιδίως εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια συντριπτική επίδειξη δύναμης για τον τερματισμό των μαχών θα είχε μεγαλύτερες επιπτώσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή απλώς θα έδινε στον Τραμπ κάτι να επισημάνει για να ανακηρύξει τη νίκη.



Το Ιράν έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος και πολλά από τα σενάρια που συζητούνται θα ενείχαν τον κίνδυνο να παρατείνουν και να εντείνουν τη μάχη αντί να την οδηγήσουν σε ένα δραματικό τέλος.

Πηγή: skai.gr

