Απειλές Τραμπ: Οι Ιρανοί διαπραγματευτές καλά θα κάνουν να σοβαρευτούν, πριν να είναι αργά

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, καλώντας τους διαπραγματευτές της Τεχεράνης «να σοβαρευτούν σύντομα», πριν να είναι πολύ αργά.

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και 'παράξενοι'. Μας 'ικετεύουν' να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν συντριβεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα ανάκαμψης, κι όμως δημόσια δηλώνουν ότι απλώς 'εξετάζουν την πρότασή μας'. ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου όμορφα!» έγραψε.

Σε άλλη ανάρτηση την Πέμπτη ο Τραμπ εξαπέλυσε μύδρους κατά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για τον πόλεμο στο Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά ''μην ξεχνάτε ποτέ'' αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή!» προειδοποίησε.

Πηγή: skai.gr

