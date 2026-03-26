Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μαζικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές που επικαλείται το Axios.



Μια δραματική στρατιωτική κλιμάκωση θα γίνει πιο πιθανή εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες, ιδίως εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια συντριπτική επίδειξη δύναμης για τον τερματισμό των μαχών θα είχε μεγαλύτερες επιπτώσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή απλώς θα έδινε στον Τραμπ κάτι να επισημάνει για να ανακηρύξει τη νίκη.



Το Ιράν έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος και πολλά από τα σενάρια που συζητούνται θα ενείχαν τον κίνδυνο να παρατείνουν και να εντείνουν τη μάχη αντί να την οδηγήσουν σε ένα δραματικό τέλος.



Σε δηλώσεις τους στο Axios, αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερις σημαντικές επιλογές «τελικού χτυπήματος» που θα μπορούσε να επιλέξει ο Τραμπ:

Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Εισβολή στο Λαράκ, ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ. Το στρατηγικό φυλάκιο φιλοξενεί ιρανικά καταφύγια, επιθετικά σκάφη που μπορούν να ανατινάξουν φορτηγά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στο στενό.

Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο του στενού και ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται επίσης από τα ΗΑΕ.

Ναυτικός αποκλεισμός ή κατάσχεση πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του στενού Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης προετοιμάσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο εσωτερικό του Ιράν για να ασφαλίσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού που είναι θαμμένο μέσα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Αντί να διεξάγουν μια τόσο περίπλοκη και επικίνδυνη επιχείρηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν αντ' αυτού να πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν το Ιράν από το να έχει ξανά πρόσβαση στο υλικό.





Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την επιδίωξη οποιουδήποτε από αυτά τα σενάρια και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου περιγράφουν τυχόν πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις ως «υποθετικές». Ωστόσο, πηγές λένε ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει την κατάσταση εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποφέρουν σύντομα απτά αποτελέσματα.



Ο Τραμπ θα μπορούσε πρώτα να εφαρμόσει την απειλή του να βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, για την οποία η Τεχεράνη έχει απειλήσει με μαζικά αντίποινα σε όλο τον Κόλπο.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ προειδοποίησε την Τετάρτη το Ιράν ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει «πιο σκληρά από ποτέ» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.



«Ο Πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να σπείρει όλεθρο. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει λάθος υπολογισμούς ξανά... οποιαδήποτε βία πέρα από αυτό το σημείο θα οφείλεται στο ότι το ιρανικό καθεστώς... αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.



Περισσότερες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μοίρων μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατευμάτων, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.



Μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών θα φτάσει αυτή την εβδομάδα και μια άλλη αναπτύσσεται τώρα.



Το διοικητικό επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Η άλλη πλευρά

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται τις πιέσεις του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και τις εκλαμβάνουν ως τέχνασμα για την έναρξη ύπουλων επιθέσεων.



Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ την Τετάρτη έγραψε στο X ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν ότι «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας χώρας στην περιοχή, προετοιμάζουν μια επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά του Ιράν».



Ο Γκαλιμπάφ πιθανότατα αναφερόταν στα ΗΑΕ και την αξίωσή τους στο Αμπού Μούσα.



«Όλες οι εχθρικές κινήσεις βρίσκονται υπό την επιτήρηση των ενόπλων δυνάμεών μας. Εάν αναλάβουν οποιαδήποτε δράση, όλες οι ζωτικές υποδομές αυτής της περιφερειακής χώρας θα στοχοποιηθούν χωρίς περιορισμό από αδιάκοπες επιθέσεις», προειδοποίησε.



Μια πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε ότι το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία εξακολουθούν να προσπαθούν να οργανώσουν μια συνάντηση μεταξύ των μερών.



Η πηγή ανέφερε ότι ενώ το Ιράν απέρριψε την αρχική λίστα απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεν απέκλεισε συνολικά τις διαπραγματεύσεις.



«Αλλά η δυσπιστία είναι το πρόβλημα. Οι διοικητές του IRGC είναι πολύ επιφυλακτικοί», ανέφερε η πηγή. «Αλλά οι μεσολαβητές δεν έχουν παραιτηθεί».

Πηγή: skai.gr

