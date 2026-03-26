Σε τεντωμένο σκοινί είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τα δημοσιεύματα για πιθανές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ να πληθαίνουν. Στην πρόταση 15 σημείων του Λευκού Οίκου το Ιράν απαντά με 5 προϋποθέσεις για να μπει στις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η ηγεσία της Τεχεράνης «φοβάται να παραδεχτεί» ότι βρίσκεται σε συνομιλίες.

Χθες έγινε γνωστό ότι μέσω πακιστανικής διπλωματικής οδού παραδόθηκε το αμερικανικό σχέδιο στο Ιράν και οι ΗΠΑ εργάζονται για να υπάρξει μια συνάντηση στο Πακιστάν προκειμένου να συζητηθεί μια διέξοδος αποκλιμάκωσης, δήλωσαν στο CNN δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναγνώρισε ότι έχουν ανταλλαγεί μηνύματα με τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών, αλλά είπε ότι η αλλαγή τόνου της Ουάσινγκτον ισοδυναμεί με παραδοχή αποτυχίας, αφού προηγουμένως απαιτούσε την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει τοποθετήσει παγίδες και μετακινεί στρατιωτικό προσωπικό και αντιαεροπορικά συστήματα στο νησί Χαργκ, προετοιμαζόμενο για πιθανή επιχείρηση των ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχό του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από έκρηξη ιρανικής βόμβας διασποράς στο Ισραήλ, στην πόλη Καφρ Κασίμ, ανακοίνωσαν οι γιατροί.

Τα ιρανικά πλήγματα συνεχίζονται σε χώρες του Κόλπου.



