Eυρωπαίοι ακροδεξιοί στο πλευρό του Όρμπαν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διοργάνωσε το «Πρώτο Πατριωτικό Μεγάλο Συλλαλητήριο» στο Millennium Park της Βουδαπέστης, με περίπου δύο χιλιάδες συμμετέχοντες, κυρίως ηλικιωμένους υποστηρικτές του κόμματος Fidesz.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες από την ευρωπαϊκή λαϊκιστική και ακροδεξιά σκηνή, όπως οι Χερτ Βίλντερς (Ολλανδία), Μαρίν Λεπέν (Γαλλία) και Σαντιάγκο Αμπασκάλ (Ισπανία).

Ενισχύεται η συνεργασία του Όρμπαν με τη Μόσχα, ενόψει της κορύφωσης της προεκλογικής του εκστρατείας.

Εξέχοντες Ευρωπαίοι λαϊκιστές βρέθηκαν στο πλευρό του Ούγγρου πρωθυπουργού στην κορύφωση της προεκλογικής του εκστρατείας. Ενισχύεται η συνεργασία του και με τη Μόσχα.Υποτίθεται ότι θα ήταν το «Πρώτο Πατριωτικό Μεγάλο Συλλαλητήριο» στην Ουγγαρία, όπως ονομάστηκε η εκδήλωση. Αλλά τουλάχιστον ένα πράγμα είναι σίγουρο – δεν ήταν μια τόσο μεγάλη εκδήλωση. Μια γενναιόδωρη εκτίμηση ανεβάζει τον αριθμό των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στο Millennium Park της Βουδαπέστης το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας σε περίπου δύο χιλιάδες, κυρίως ηλικιωμένους. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε προσκαλέσει πολλές εξέχουσες προσωπικότητες από την ευρωπαϊκή λαϊκιστική και ακροδεξιά σκηνή να μιλήσουν, συμπεριλαμβανομένων των Χερτ Βίλντερς από την Ολλανδία, Μαρίν Λεπέν από τη Γαλλία, Σαντιάγκο Αμπασκάλ από την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι όσοι παρευρέθηκαν εκείνη την ημέρα ήταν κυρίως συνταξιούχοι υποστηρικτές του κόμματος Fidesz του Όρμπαν.



Μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε ζήσει στις ΗΠΑ για πολλά χρόνια και τώρα επέστρεψε στην Ουγγαρία δήλωσε στην DW: «Θέλω να επικρατήσει το Fidesz και η ειρήνη». Μια άλλη συμμετέχουσα αναφέρει ότι βρίσκεται εδώ «επειδή είμαι Ουγγαρέζα, ειρηνόφιλη, Χριστιανή και επειδή εκπροσωπώ συντηρητικές αξίες».

Πηγή: Deutsche Welle

Ομιλίες λατρείαςΟι εξέχοντες καλεσμένοι του Όρμπαν εκφώνησαν λόγους σχεδόν λατρείας για την προσωπικότητα του αυταρχικού πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Ο Βίλντερς τον αποκάλεσε «λιοντάρι», ο Ιταλός Ματέο Σαλβίνι τον επαίνεσε ως «αληθινό ήρωα» και ο Αυστριακός Χέρμπερτ Κικλ δήλωσε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι ο Όρμπαν είναι «ο μόνος που βλέπει μεταξύ των τυφλών στις Βρυξέλλες». Ο ίδιος ο πρωθυπουργός εκφωνεί μια γνωστή ομιλία, γεμάτη με τις ίδιες κλασικές φράσεις, γνωστές εδώ και χρόνια. Για άλλη μια φορά, υπόσχεται ότι «πατριωτικές δυνάμεις θα καταλάβουν τις Βρυξέλλες». Εξηγεί στο κοινό του ότι οι φιλελεύθερες-προοδευτικές χώρες της ΕΕ ολισθαίνουν όλο και περισσότερο στην άβυσσο οικονομικά και κοινωνικά, ενώ η Ουγγαρία, της οποίας ηγείται, είναι επιτυχημένη και βιώνει άνοδο.Όλο αυτό ακούγεται λίγο σαν τις ομιλίες των πρώην κομμουνιστών ηγετών, οι οποίοι αδιάκοπα διακήρυτταν τη μία νίκη μετά την άλλη επί του καπιταλισμού, ενώ οι χώρες τους βυθίζονταν όλο και πιο βαθιά στην ερήμωση και την κρίση – όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα σε πολλά μέρη των ουγγρικών επαρχιών.Μέγιστη κινητοποίηση«Τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν μια επικοινωνιακή επίθεση προσαρμοσμένη στην προεκλογική περίοδο», δήλωσε στην DW η πολιτική επιστήμονας Χούνιαντι Μπούλτσου του Ινστιτούτου Πολιτικού Κεφαλαίου με έδρα τη Βουδαπέστη. «Σκοπός τους είναι να δείξουν πόσους διεθνείς συμμάχους έχει ο Όρμπαν και ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια πολιτική. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ότι φτάνουν μόνο σε ένα κοινό που είναι ήδη κοντά στον Όρμπαν». Ο Όρμπαν είχε ήδη κάνει μια παρόμοια εμφάνιση στο συνέδριο της εμπνευσμένης από τις ΗΠΑ CPAC Ουγγαρίας (Συνέδριο Πολιτικής Δράσης Συντηρητικών) το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026.Όμως και στις δύο εκδηλώσεις έδωσε την εντύπωση ενός γηράσκοντος αυταρχικού ηγέτη, που έχει στερέψει από ιδέες, που προσκολλάται πεισματικά στην εξουσία, παρά τα προβλήματα. Στην πραγματικότητα, ο Όρμπαν αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 12 Απριλίου. Παρόλο που το κόμμα του, Fidesz, κινητοποιείται στον μέγιστο βαθμό και η ουγγρική κυβέρνηση εμπλέκει όλους τους διαθέσιμους κρατικούς οικονομικούς πόρους και προσωπικό του κρατικού μηχανισμού στην προεκλογική εκστρατεία, κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο, το Fidesz υστερεί σημαντικά σε σχέση με το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza στις δημοσκοπήσεις.Διαφθορά και περιβαλλοντικά σκάνδαλαΟ Όρμπαν προσάρμοσε την προεκλογική του εκστρατεία εξ ολοκλήρου γύρω από τους υποτιθέμενους εχθρούς, την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το θέμα «πόλεμος ή ειρήνη». Στο εσωτερικό, ωστόσο, δύο πράγματα του προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα: τα σκάνδαλα διαφθοράς και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και το ερώτημα πόσο αυτός, ο «κυρίαρχος», είναι στην πραγματικότητα υπόχρεος στο Κρεμλίνο.Το τελευταίο σκάνδαλο διαφθοράς περιστρέφεται γύρω από τον πρώην διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Γκιόργκι Μάτολτσι. Πριν από χρόνια, ανακαίνισε πολυτελώς τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Τράπεζας (MNB) στη Βουδαπέστη – με κόστος περίπου 275 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ άλλων, ο Μάτολτσι είχε επιπλώσει για τον εαυτό του ένα πραγματικό συγκρότημα τουαλετών, φτιαγμένο από χρυσό και μαύρο μάρμαρο, με χρυσές βούρτσες τουαλέτας και θήκες για χαρτί υγείας.Η οικογένεια Μάτολτσι και η Εθνική Τράπεζα αποτελούν πρωτοσέλιδα εδώ και χρόνια. Ο πρώην πρόεδρος της MNB διοχέτευσε κρατικά κεφάλαια σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ιδρυμάτων, τα οποία ο γιος του Μάτολτσι, Άνταμ, και ο κύκλος των φίλων του χρησιμοποίησαν για να χρηματοδοτήσουν τον πολυτελή τρόπο ζωής τους.Η χρυσή βούρτσα ως σύμβολο του ΟρμπανισμούΤο τελευταίο σκάνδαλο γύρω από την ανακαίνιση του κτηρίου της MNB ήρθε στο φως μετά τη νίκη της ανεξάρτητης ειδησεογραφικής πύλης 444.hu σε μια μακρά νομική διαμάχη για την απόκτηση εγγράφων. Η χρυσή βούρτσα τουαλέτας έχει πλέον γίνει σύμβολο στην Ουγγαρία της παρακμής, της αναίσχυντης συμπεριφοράς και της αλαζονείας της ελίτ Όρμπαν.Εν τω μεταξύ, η υπόθεση γύρω από ένα εργοστάσιο μπαταριών στο Γκοντ, βόρεια της Βουδαπέστης, συνεχίζει να αναστατώνει την ουγγρική κοινή γνώμη. Εκεί, η Samsung παραβίαζε τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς για χρόνια κατά την παραγωγή μπαταριών, εκθέτοντας τους εργαζόμενους σε τοξική σκόνη βαρέων μετάλλων. Αν και η κυβέρνηση γνώριζε την κατάσταση, δεν έλαβε κανένα μέτρο. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο φέρεται μάλιστα να εμπόδισε την επιβολή κυρώσεων στο εργοστάσιο.Για πολλούς Ούγγρους, αυτό σκιαγραφεί την εικόνα μιας ελίτ που πλουτίζει αφάνταστα και αδιαφορεί για την υγεία των πολιτών της και την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά που προκαλεί στη χώρα.Η ρωσική παρέμβασηΣε αυτό προστίθεται η συνεχώς αυξανόμενη ρωσική παρέμβαση στην πολιτική της ουγγρικής κυβέρνησης γενικότερα. Είχε ήδη αποκαλυφθεί λίγες μέρες νωρίτερα ότι ο Σιγιάρτο τηλεφωνούσε τακτικά στη Μόσχα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες για να ενημερώσει την ηγεσία του Κρεμλίνου. Ο ίδιος ο ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας έχει παραδεχτεί τις κλήσεις, αλλά τις χαρακτήρισε ως συνήθη διπλωματική πρακτική. Παρ' όλα αυτά, αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την «πολιτική κυριαρχίας» της κυβέρνησης Όρμπαν, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να δυσφημεί τους πολιτικούς αντιπάλους ως πληρωμένες μαριονέτες ξένων δυνάμεων και δρώντων που υπονομεύουν την κυριαρχία της Ουγγαρίας.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

