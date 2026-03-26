IRGC: Ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι ξεκίνησε τον 82ο κύκλο της επιχείρησής του κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το IRGC, η τελευταία φάση ξεκίνησε σήμερα τα ξημερώματα και περιελάμβανε εκτεταμένη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον του στρατιωτικού κέντρου ελέγχου της ισραηλινής διοίκησης, καθώς και εναντίον βιομηχανιών που σχετίζονται με την πυρηνική υποδομή του στο νότιο τμήμα της Νεκράς Θάλασσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.