IRGC: Ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ

Eπίθεση εναντίον του στρατιωτικού κέντρου ελέγχου της ισραηλινής διοίκησης, καθώς και εναντίον βιομηχανιών που σχετίζονται με τις πυρηνικές υποδομές

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι ξεκίνησε τον 82ο κύκλο της επιχείρησής του κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το IRGC, η τελευταία φάση ξεκίνησε σήμερα τα ξημερώματα και περιελάμβανε εκτεταμένη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον του στρατιωτικού κέντρου ελέγχου της ισραηλινής διοίκησης, καθώς και εναντίον βιομηχανιών που σχετίζονται με την πυρηνική υποδομή του στο νότιο τμήμα της Νεκράς Θάλασσας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Φρουροί της Επανάστασης Ισραήλ πυρηνικά Κρίση στη Μέση Ανατολή
