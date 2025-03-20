Ο Ντόναλντ Τραμπ «στηρίζει πλήρως το Ισραήλ και τον ισραηλινό στρατό και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί τις τελευταίες ημέρες» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «το κατέστησε σαφές στη Χαμάς ότι εάν δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, θα ζήσει μία κόλαση και δυστυχώς η Χαμάς επέλεξε να παίξει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι με ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε.

«Να μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς ευθύνεται πλήρως για αυτήν την κατάσταση εξαιτίας της βίαιης επίθεσής της την 7η Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ», είπε επίσης η εκπρόσωπος Τύπου.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έκανε γνωστό πως εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ σήμερα, σε μια πρώτη απάντηση μετά την επανάληψη των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων από το Ισραήλ τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

