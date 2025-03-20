Σερβία: Πρόταση για μεταβατική κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης στη Σερβία κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύσταση μεταβατικής κυβέρνησης που θα ονομάζεται «κυβέρνηση λαϊκής εμπιστοσύνης».

Η σύσταση μεταβατικής κυβέρνησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να εξέλθει η χώρα από την κοινωνική και πολιτική κρίση.

Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασαν από κοινού όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «η κυβέρνηση αυτή θα έχει θητεία διάρκειας εννέα μηνών και θα προετοιμάσει τη χώρα για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

Ο πρωθυπουργός θα είναι μη κομματική προσωπικότητα που θα είναι αποδεκτή από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου. Τα υπουργεία θα μοιραστούν μεταξύ των κομμάτων, ωστόσο εκείνα που έχουν σχέση με τη δημιουργία συνθηκών για δημοκρατικές εκλογές όπως και όσα είναι αρμόδια για την ικανοποίηση των φοιτητικών αιτημάτων δεν μπορούν να βρίσκονται στα χέρια κομμάτων της σημερινής συμπολίτευσης.

Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι «σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η επίτευξη μίας ευρείας εθνικής συναίνεσης γύρω από μια κυβέρνηση λαϊκής εμπιστοσύνης, η οποία θα περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία με τη γνώση και το κύρος τους, θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απηύθυναν έκκληση «στην επιστημονική κοινότητα, τους επαγγελματικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών να παράσχουν την υποστήριξή τους προτείνοντας προσωπικότητες που θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρας το έργο της μεταβατικής κυβέρνησης».

Η απάντηση έφτασε άμεσα από την πρόεδρο της Βουλής και στέλεχος του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος 'Ανα Μπρνάμπιτς. «Η αντιπολίτευση θέλει να έρθει στην εξουσία χωρίς εκλογές και χωρίς να έχει την εμπιστοσύνη του λαού», σχολίασε η κ. Μπνάμπιτς. Επισήμανε δε ότι η πρόταση αυτή είναι αντισυνταγματική.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς πολλές φορές αναφέρθηκε στο θέμα απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να επιτρέψει τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης.

Η Σερβία, από χθες που έγινε δεκτή από το κοινοβούλιο η παραίτηση της κυβέρνησης του Μίλος Βούτσεβιτς, διανύει το χρονικό διάστημα των 30 ημερών που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Αν σε αυτό το διάστημα δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, τότε η χώρα θα πρέπει να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

