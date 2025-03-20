ΗΠΑ: Ο Τραμπ έτοιμος να παρατείνει την προθεσμία στη Chevron για τη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμη να παρατείνει την προθεσμία της Chevron Corp. προκειμένου να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα για τουλάχιστον άλλες 30 ημέρες, μετά από πιέσεις που δέχθηκε από τον πετρελαϊκό κολοσσό που εδρεύει στο Τέξας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη υποδείξει στη Chevron ότι θα έχει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα Petroleos de Venezuela SA πέραν της προθεσμίας 30 ημερών που λήγει στις 3 Απριλίου, αλλά δεν έχουν δώσει ακριβείς λεπτομέρειες για το πόσο περισσότερο χρόνο θα έχει, ανέφεραν έγκυρες πηγές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, αναφέρθηκε σε πιθανή παράταση κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών στον Λευκό Οίκο.

«Τα στελέχη της Chevron συναντώνται τακτικά με κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον για να εμπλακούν εποικοδομητικά σε ζητήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας - τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Chevron, Bill Turenne. «Όπως έχουμε πει προηγουμένως, η Chevron διεξάγει τις δραστηριότητές της παγκοσμίως σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πλαισίων κυρώσεων που προβλέπονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα ότι ο Wirth είχε πιέσει την τελευταία στιγμή στην κυβέρνηση Τραμπ για περισσότερο χρόνο για να τερματίσει η εταιρεία τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα.

