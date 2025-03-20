Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση βλημάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρία βλήματα πέρασαν στο Ισραήλ από τη νότια Γάζα. "Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε με επιτυχία ένα βλήμα, ενώ άλλα δύο έπεσαν σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν κτίρια", διευκρίνιζε η ανακοίνωση.

Την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις ρουκετών ανέλαβε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, εξηγώντας ότι στοχοθέτησε το Τελ Αβίβ σε απάντηση για "τις σιωνιστικές σφαγές αμάχων" στη Γάζα.

Στο μεταξύ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας, κατά μήκος του παράκτιου δρόμου στην περιοχή της Μπέιτ Λαχία.

Ο στρατός του Ισραήλ επανέλαβε τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη και ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα την Τετάρτη, βάζοντας τέλος στην εκεχειρία με τη Χαμάς που είχε τεθεί σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

