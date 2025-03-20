Ενταση στο Ισραήλ: Διαδηλωτές κατά του Νετανιάχου συγκρούστηκαν με την αστυνομία

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση και προχώρησε σε συλλήψεις σήμερα, καθώς συνεχίζονται για τρίτη συναπτή ημέρα οι διαδηλώσεις κατά της απόφασης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να απομακρύνει από τη θέση του τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών.

Χιλιάδες Ισραηλινοί συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κατά του Νετανιάχου, όπου οι επικριτές της απόλυσης του αρχηγού της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ ενώνουν τις δυνάμεις τους με διαδηλωτές που εκφράζουν την οργή τους για την απόφαση να επαναληφθούν οι μάχες στη Γάζα, παραβιάζοντας τη δίμηνη εκεχειρία, την ώρα που 59 Ισραηλινοί όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ανησυχούμε πολύ, πάρα πολύ που η χώρα μας εξελίσσεται σε μια δικτατορία», δήλωσε ο Ρινάτ Χαντασί, ηλικίας 59 ετών, από την Ιερουσαλήμ.

«Εγκαταλείπουν τους ομήρους μας, αδιαφορούν για όλα τα πράγματα που είναι σημαντικά για αυτήν τη χώρα», συμπλήρωσε.

Σήμερα, αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές συγκρούστηκαν, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην επίσημη κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, όπου η αστυνομία είπε ότι δεκάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν από τις κορδέλες ασφαλείας της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν αργότερα σήμερα να συγκεντρωθούν έξω από το συγκρότημα όπου στεγάζεται η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ.

Χθες, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και συμμετεχόντων σε μια αντιδιαδήλωση, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαιρέσεις που έχουν βαθύνει από τότε που ο Νετανιάχου επέστρεψε στην εξουσία, επικεφαλής ενός συντηρητικού συνασπισμού, στα τέλη του 2022.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κατέκλυζαν καθημερινά τους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της προσπάθειας της κυβέρνησης να περιορίσει την εξουσία των δικαστικών, μια επίθεση, σύμφωνα με τους επικριτές της, σε βάρος της δημοκρατίας στο Ισραήλ.

Μετά την έναρξη του πολέμου, πραγματοποιούνται τακτικά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από οικογένειες και υποστηρικτές των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ από τη Γάζα τη 7η Οκτωβρίου του 2023.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει αύριο για να επικυρώσει επίσημα την απομάκρυνση του Μπαρ, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Νετανιάχου με επίκεντρο μία έρευνα για διαφθορά σε βάρος συνεργατών του στο γραφείο του, την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε μια πολιτικά υποκινούμενη επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.