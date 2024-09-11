Ιράν: Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα λάβει «μέτρα» σε απάντηση στις ευρωπαϊκές κυρώσεις

Το Ιράν απείλησε να λάβει «μέτρα» σε απάντηση στις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία, με την Τεχεράνη να αρνείται εκ νέου τις κατηγορίες ότι προμηθεύει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία.

Χθες, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία καταδίκασαν έντονα τις μεταφορές ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία και ανακοίνωσαν πως θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων στην ιρανική αεροπoρική εταιρεία Iran Air.

«Αυτή η ενέργεια των τριών ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί μέρος της συνέχειας της εχθρικής πολιτικής της Δύσης και της οικονομικής τρομοκρατίας εναντίον του ιρανικού λαού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Κανάνι.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα απαντήσει κατάλληλα και αναλογικά», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει ποιά θα είναι αυτά τα «μέτρα».

Ο Κανάνι διεύψευσε για άλλη μια φορά ότι η χώρα του έχει παραδώσει όπλα στη Ρωσία για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Όπως έχει επισημανθεί προηγουμένως, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πούλησε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσική Ομοσπονδία είναι παντελώς αβάσιμος και ψευδής», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Χθες Τρίτη, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας καταδίκασαν «την εξαγωγή από το Ιράν και την απόκτηση από τη Ρωσία ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων» και ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, που θα στοχεύουν κυρίως τον κλάδο των αερομεταφορών.

«Έχουμε πλέον επιβεβαίωση ότι το Ιράν έκανε αυτές τις μεταφορές» πυραύλων, ανέφεραν οι διπλωμάτες των τριών χωρών σε κοινό ανακοινωθέν τους. «Θα λάβουμε άμεσα μέτρα για να καταγγείλουμε τις διμερείς συμφωνίες μας για τις αεροπορικές υπηρεσίες με το Ιράν».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι, υποστήριξε ότι «η Ρωσία έχει λάβει βαλλιστικούς πυραύλους και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην Ουκρανία κατά Ουκρανών».

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ, ορκισμένος εχθρός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν, μαζί με σύμμαχες χώρες, σε κυρώσεις εναντίον έξι ιρανικών εταιρειών drones και βαλλιστικών πυραύλων, προμηθευτών στη Ρωσία ως μέρος μιας σύμβασης που υπογράφηκε στα τέλη του 2023, καθώς και 10 διευθυντών και υπαλλήλων τους.

Η ιρανική αεροπορική εταιρεία Iran Air είναι μεταξύ των στόχων αυτών των οικονομικών κυρώσεων, επειδή πραγματοποίησε παραδόσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Σήμερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αρνήθηκε και αυτός τις δυτικές κατηγορίες και κατήγγειλε τις κυρώσεις.

«Το Ιράν δεν έχει παραδώσει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία. Τελεία και παύλα», έγραψε στο X.

«Για άλλη μια φορά, οι ΗΠΑ και η ομάδα των τριών (Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο) ενεργούν με βάση ψευδείς πληροφορίες και με εσφαλμένη λογική», είπε. «Οι κυρώσεις δεν είναι η λύση, αλλά είναι μέρος του προβλήματος», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

