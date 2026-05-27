Τη σημασία της ιστορικής μνήμης ανέδειξε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, στην ομιλία του στην εκδήλωση για τη μνήμη της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών νομού Θεσσαλονίκης.

Μετά από αναφορά στα γεγονότα της πολιορκίας από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, που κράτησε 53 μέρες, από τις 6 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου του 1453, ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι «η ιστορική μνήμη δεν αφορά μόνο το παρελθόν αφορά ποιοι είμαστε και τι μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές».

«Η ιστορία υπενθυμίζει ότι ένας λαός αντέχει, όταν διατηρεί ζωντανές τις αξίες, την παιδεία, την πίστη στη γνώση και την πολιτιστική του συνέχεια», τόνισε.

Εξήρε τον ρόλο Συνδέσμων, όπως αυτός των Εφέδρων του νομού Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι μεταφέρουν τη γνώση από γενιά σε γενιά, που είναι προϋπόθεση για να έχουμε μέλλον.

«Η ιστορία πρέπει να διδάσκεται γιατί θα σφυρηλατήσει στις νέες γενιές των Ελλήνων το αίσθημα του πατριωτισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημήτριος Γκίνογλου, ο οποίος και απένειμε στον υφυπουργό Παιδείας τιμητική πλακέτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

