Μετρό Ελληνικού: Καρέ καρέ καταδίωξη άνδρα από δύο αστυνομικούς - Δείτε Video  

Μια πραγματικά επεισοδιακή καταδίωξη, που καταγράφηκε από τις κάμερες του Μετρό στο Ελληνικό, μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Λίγο μετά τις εννέα το πρωί της 27ης του Μάη, οι άντρες του σχεδίου «Αριάδνη», στα πλαίσια των καθημερινών ελέγχων που πραγματοποιούν, εντόπισαν έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος δεν έφερε τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Ο άνδρας άρχισε να τρέχει, φοβούμενος προφανώς τον έλεγχο και άρχισε να περνά με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στους επιβάτες του Μετρό, ενώ έσπρωξε και μια γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν βρισκόταν κοντά σε αποβάθρα. Όλοι κοιτούν έντρομοι και προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, βλέποντας τους αστυνομικούς να τρέχουν ακριβώς από πίσω του. Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπαθεί να διαφύγει από την κυλιόμενη σκάλα, αλλά προσπαθεί να ανέβει ανάποδα. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου οι αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν.

Οι επιβάτες, μάλιστα, οι οποίοι πλησιάζουν στο σημείο, προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Ο άνδρας συνελήφθη μεταξύ άλλων για απείθεια, αντίσταση και βία κατά υπαλλήλων και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.

