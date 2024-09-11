Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών ουρανίου, τιτανίου και νικελίου ως αντίποινα κατά της Δύσης.

"Παρακαλώ, ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα είδη αγαθών που προμηθεύουμε στην παγκόσμια αγορά... Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε ορισμένους περιορισμούς - ουράνιο, τιτάνιο, νικέλιο", είπε ο Πούτιν στον πρωθυπουργό Mikhail Mishustin σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Η Ρωσία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο ουρανίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της World Nuclear Association. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει υπογράψει νόμο που απαγορεύει την εισαγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου από τη Ρωσία, η εμπορική αξία του οποίου ανέρχεται στο 1 δισεκ. ετησίως.

Το 2023 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ήταν πρώτες στον κατάλογο των εισαγωγέων ρωσικού ουρανίου, με την Νότια Κορέα, την Γαλλία, το Καζακστάν και την Γερμανία να ακολουθούν.

Η Ρωσία είναι επίσης ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως σφουγγαριού τιτανίου, η κύρια πρώτη ύλη για την κατασκευή κραμάτων τιτανίου, που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές στην αεροδιαστημική, τη ναυπηγική βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά διαθέτει δικά της ορυκτά αποθέματα τιτανίου.

Η ρωσική Nornickel είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός διυλισμένου νικελίου στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

