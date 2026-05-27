Μίλησε τελευταίος ο Ολυμπιακός και 1-0 στους τελικούς της Α1 πόλο γυναικών!
Η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε στα… σχοινιά απέναντι στη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτειο, χάνοντας με τέσσερα γκολ λίγο πριν το τέλος, αλλά ισοφάρισε σε 11-11 με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Τριχά, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι. Εκεί ήταν… άχαστη, με τη Φαν Ντε Ντόμπελστιν να κάνει δύο αποκρούσεις, με αποτέλεσμα να επικρατήσει 15-13. Με αποτέλεσμα να κάνει το πρώτο βήμα για τον τίτλο.
Πηγή: sport-fm.gr
