Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομερή ανατροπή, νίκη στα πέναλτι και πρώτο βήμα τίτλου ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε απίστευτη επαναφορά με πρωταγωνίστρια την Τριχά, στέλνοντας τον πρώτο τελικό με τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι, όπου επικράτησε 15-13

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ολυμπιακός

Μίλησε τελευταίος ο Ολυμπιακός και 1-0 στους τελικούς της Α1 πόλο γυναικών!

Η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε στα… σχοινιά απέναντι στη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτειο, χάνοντας με τέσσερα γκολ λίγο πριν το τέλος, αλλά ισοφάρισε σε 11-11 με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Τριχά, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι. Εκεί ήταν… άχαστη, με τη Φαν Ντε Ντόμπελστιν να κάνει δύο αποκρούσεις, με αποτέλεσμα να επικρατήσει 15-13. Με αποτέλεσμα να κάνει το πρώτο βήμα για τον τίτλο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark