Μίλησε τελευταίος ο Ολυμπιακός και 1-0 στους τελικούς της Α1 πόλο γυναικών!

Η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε στα… σχοινιά απέναντι στη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτειο, χάνοντας με τέσσερα γκολ λίγο πριν το τέλος, αλλά ισοφάρισε σε 11-11 με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Τριχά, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι. Εκεί ήταν… άχαστη, με τη Φαν Ντε Ντόμπελστιν να κάνει δύο αποκρούσεις, με αποτέλεσμα να επικρατήσει 15-13. Με αποτέλεσμα να κάνει το πρώτο βήμα για τον τίτλο.

