Φον ντερ Λάιεν: ​​Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να γίνουν αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ» τόνισε την Τετάρτη 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να γίνουν αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία εν μέσω του πολέμου της με τη Ρωσία.

«Η αεράμυνα και οι δυνατότητες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και καταπολέμησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι από τις πιο επείγουσες αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης. Και η Ουκρανία θα ενσωματωθεί πλήρως σε αυτές τις προσπάθειες», δήλωσε.

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Βολοντιμίρ Ζελένσκι
