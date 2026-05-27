Φον ντερ Λάιεν: ​​Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να γίνουν αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία εν μέσω του πολέμου της με τη Ρωσία.

«Η αεράμυνα και οι δυνατότητες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και καταπολέμησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι από τις πιο επείγουσες αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης. Και η Ουκρανία θα ενσωματωθεί πλήρως σε αυτές τις προσπάθειες», δήλωσε.

On the phone with President @ZelenskyyUA, I reiterated Europe’s full support for Ukraine as Russia doubles down on its brutal war of aggression.



Air defence and drone and counter-drone capabilities are among Europe’s most urgent defence priorities.



And Ukraine will be fully… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.