Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom αποφάσισε να αναβάλει την επιστροφή του προσωπικού της στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλεξέι Λιχατσόφ.

H Rosatom είχε απομακρύνει 813 μέλη του προσωπικού της από την περιοχή του σταθμού, αφήνοντας πίσω μόνο 20.

