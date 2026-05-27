Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Rosatom: Αναβάλλει την επιστροφή προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν

Τα 813 μέλη του προσωπικού της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας είχαν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή του σταθμού, ενώ παρέμειναν μόνο 20

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Rosatom

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom αποφάσισε να αναβάλει την επιστροφή του προσωπικού της στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλεξέι Λιχατσόφ.

H Rosatom είχε απομακρύνει 813 μέλη του προσωπικού της από την περιοχή του σταθμού, αφήνοντας πίσω μόνο 20.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία πυρηνική ενέργεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark