Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

«Έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος και πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΕΟΔΑΣΣΑΜ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου, Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Γεωργίου Ι. Δριτσάκου, του οποίου η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου (Ν. Σεπολίων), Μπουρνάζι Περιστερίου.

Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

ΟΣΥΠΑ: Θλίψη για το θάνατο του πρώην διοικητή της ΥΠΑ

Τη θλίψη της για τον θάνατο του πρώην διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γεώργιου Δριτσάκου, εξέφρασε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «Πέρα από τη θεσμική του ιδιότητα, υπήρξε ένας άνθρωπος που σεβάστηκε τους εργαζόμενους, άκουσε τις αγωνίες τους και προσπάθησε με ειλικρίνεια να αφήσει πίσω του ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους.

Η απώλειά του αφήνει ένα κενό σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του και τον γνώρισαν από κοντά.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

