Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πέταξαν πάνω από τη θάλασσα Μπάρεντς και τη Νορβηγική θάλασσα

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι πτήσεις αποτελούν μέρος των ναυτικών γυμνασίων με την επωνυμία Ocean-2024, που ξεκίνησαν χθες

Ρωσία

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 πέταξαν πάνω από τη θάλασσα Μπάρεντς και τη Νορβηγική θάλασσα στο πλαίσιο μιας μεγάλης ναυτικής άσκησης που πραγματοποιεί η Ρωσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι πτήσεις αποτελούν μέρος των ναυτικών γυμνασίων με την επωνυμία Ocean-2024, που ξεκίνησαν χθες.

Στα γυμνάσια, τα μεγαλύτερα από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης συμμετέχουν περισσότεροι από 90.000 Ρώσοι στρατιωτικοί, περισσότερα από 400 πλοία, 125 αεροσκάφη και περισσότερες από 7.500 μονάδες οπλισμού και θα διαρκέσουν έως τις 16 Σεπτεμβρίου σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται σε τμήματα του Ειρηνικού και του Αρκτικού Ωκεανού, της Μεσογείου, της Βαλτικής και της Κασπίας Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία Νορβηγία
