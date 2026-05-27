Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διάσωση 38 μεταναστών νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ

Ο εντοπισμός έγινε από εναέριο μέσο της Frontex και ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από το Λιμενικό, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σκάφος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Λέμβος με 38 μετανάστε εντοπίστηκε, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 38 μεταναστών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαύδος ΕΚΣΕΔ Μετανάστες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark