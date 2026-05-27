Διάσωση 38 μεταναστών νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ

Λέμβος με 38 μετανάστε εντοπίστηκε, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 38 μεταναστών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

