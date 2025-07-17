Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Σκωτία από τις 25 έως τις 29 Ιουλίου.
Tην είδηση ανακοίνωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ.
Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τη Βρετανία από τις 17-19 Σεπτεμβρίου.
Πηγή: skai.gr
- Φιλοδώρημα 45.000 ευρώ φέρεται να άφησε ο Τζεφ Μπέζος στο ξενοδοχείο της Βενετίας όπου διέμεινε για τον γάμο του
- FT: Πρόταση ΕΕ προς Τραμπ για αμοιβαία μείωση στους δασμούς στα αυτοκίνητα
- Κλιμακώνεται η διαμάχη ΗΠΑ - Βραζιλίας: «Ο Τραμπ δεν εξελέγη για να γίνει αυτοκράτορας του κόσμου», λέει ο Λούλα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.