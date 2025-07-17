Λογαριασμός
Στη Σκωτία από τις 25-29 Ιουλίου ο Τραμπ

Τον Σεπτέμβρη θα επισκεφθεί την βρετανία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Σκωτία από τις 25 έως τις 29 Ιουλίου.

Tην είδηση ανακοίνωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τη Βρετανία από τις 17-19 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Σκωτία Λευκός Οίκος
