FT: Πρόταση ΕΕ προς Τραμπ για αμοιβαία μείωση στους δασμούς στα αυτοκίνητα

Η ΕΕ προσφέρει άρση των δασμών στα αμερικανικά αυτοκίνητα, εφόσον η Ουάσιγκτον περιορίσει τους δικούς της κάτω από το 20%, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψει την αύξηση των ανταποδοτικών δασμών στο 30% από την 1η Αυγούστου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπαναχωρεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, προτείνοντας πλέον μια απλή ανταλλαγή μειώσεων στους δασμούς αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι Βρυξέλλες θα καταργήσουν τον δασμό 10% στις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ μειώσει τους δικούς της δασμούς κάτω από το όριο του 20%.

Η πρόταση αποτελεί μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη σύναψη μιας διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας. Ο Τραμπ είχε επιβάλει τον Μάρτιο δασμούς 25% σε εισαγόμενα οχήματα και εξαρτήματα, και ακολούθως ανακοίνωσε την επιβολή "ανταποδοτικών" δασμών σε σχεδόν όλες τις εμπορικές συναλλαγές.

Οι ανταποδοτικοί αυτοί δασμοί, που δεν προστίθενται στους αντίστοιχους ανά κλάδο, θα αυξηθούν από 10% σε 30% για την ΕΕ, εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία έως την 1η Αυγούστου.

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μειώσουν τον συνολικό τους δασμό στα αυτοκίνητα στο 17,5%, εάν η ΕΕ πάει στο μηδέν. Η Κομισιόν επιδιώκει επίσης να διαπραγματευτεί χαμηλότερες ποσοστώσεις δασμών για ορισμένους τύπους οχημάτων.

Η αλλαγή προσέγγισης της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς στα αυτοκίνητα ήρθε μετά από εβδομάδες εξαντλητικών συνομιλιών με επίκεντρο τις πιέσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και την αποτυχημένη πρόταση για ένα πολύπλοκο «σύστημα συμψηφισμού», που θα επέτρεπε στους κατασκευαστές να εξισορροπούν τους εισαγωγικούς δασμούς εφόσον εξάγουν από τις ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν προκαλέσει εντάσεις εντός της ΕΕ, καθώς η Γερμανία πίεσε για μια συμφωνία που θα προστάτευε τη δική της βιομηχανία, γεγονός που ενόχλησε χώρες χωρίς αντίστοιχη παρουσία παραγωγής στις ΗΠΑ.



